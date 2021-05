Kriminalität : Mutter bedroht: Polizei nimmt 30-Jährigen in fest

Ein 30-Jähriger mit mehreren Waffen in seinem Besitz soll in Eckernförde seine Mutter bedroht haben.

Eckernförde | Der Frau gelang es am Sonntag, die Polizei zu alarmieren, die mit elf Streifenwagen anrückte, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Der Mann sei zunächst in eine Nachbarwohnung geflüchtet. Als die Polizei das Haus umstellte und zwei Beamte mit Wachhunden reingehen wollten, kam er den Angaben zufolge mit erhobenen Händen heraus und ließ sich festnehmen...

