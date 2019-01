Prozesse : Mutmaßlicher Taliban-Helfer vor Gericht

Vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht in Hamburg hat am Dienstag ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Taliban in Afghanistan begonnen. Der in Lübeck wohnende 25-Jährige war nach Angaben eines Gerichtssprechers im März 2015 nach Deutschland gekommen und stellte im Dezember 2016 einen Asylantrag. Bei einer Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe er sich selbst bezichtigt, im Jahr 2013 mehrere kleinere Brandanschläge auf Telefonmasten und Polizeicontainer in der afghanischen Provinz Kapisa verübt zu haben. Außerdem habe er eine Polizeistation ausgekundschaftet und Säcke mit Minen transportiert. Die Taliban hätten gedroht, ihn andernfalls als Selbstmordattentäter einzusetzen. Anfang 2014 habe er in den Iran flüchten können.

von dpa

15. Januar 2019, 12:07 Uhr

Die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg lautet auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Brandstiftung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts gegen Afghanen war 2017 in Deutschland sprunghaft angestiegen. Ermittelte die Bundesanwaltschaft 2016 gegen 22 Beschuldigte, so waren es nach Angaben der Bundesregierung im Jahr darauf 372. Im vergangenen Jahr wurden 310 afghanische Beschuldigte gezählt. Die Behörden vermuten, dass sich Afghanen oft selbst falsch bezichtigen, um einer Abschiebung zu entgehen.