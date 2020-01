Prozesse : Mutmaßlicher Serienbrandstifter in Lübeck vor Gericht

Avatar_shz von dpa

13. Januar 2020, 05:37 Uhr

Ein 51 Jahre alter Mann muss sich heute (9.00 Uhr) an als mutmaßlicher Brandstifter vor dem Lübecker Landgericht verantworten. Der Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg soll zwischen November 2018 und Juni 2019 auf Bauernhöfen im Kreis Herzogtum Lauenburg in elf Fällen Feuer gelegt haben. So soll er im Januar 2019 in Mühlenrade einen Stall angezündet haben, in dem mehrere Rinder verendeten. Bei keinem der Brände wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Menschen verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Das Gericht hat 47 Zeugen und drei Sachverständige geladen. Ein Urteil wird für Anfang März erwartet.