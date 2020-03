Kriminalität : Mutmaßlicher Geiselnehmer aus der JVA Lübeck vor Gericht

Avatar_shz von dpa

06. März 2020, 11:03 Uhr

Neun Monate nach der Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck beginnt am Dienstag (10. März) der Prozess gegen den heute 37 Jahre alten Tatverdächtigen. Er soll im Juni 2019 auf der sozialtherapeutischen Station der JVA eine Psychologin in seine Gewalt gebracht und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Damit wollte er nach Angaben der Staatsanwaltschaft erzwingen, in sein Heimatland Rumänien abgeschoben zu werden. Spezialkräfte der Polizei beendeten die Geiselnahme nach mehreren Stunden. Für den Prozess hat das Gericht den Angaben zufolge bislang vier Verhandlungstage geplant.