Kriminalität : Mutmaßliche Welpenhändler an der Autobahn 20 festgenommen

Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung gegen zwei mutmaßliche Welpenhändler.

Lübeck | Die 36 und 51 Jahre alten Männer waren am 2. Juni nach einem Zeugenhinweis auf einem Parkplatz an der Autobahn 20 bei Lübeck festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Dabei wurden 13 junge Hunde sichergestellt. Die Tiere befanden sich in einem offensichtlich schlechten Zustand und wurden ins Lübecker Tierheim gebr...

