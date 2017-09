Kriminalität : Mutmaßliche Betrügerin verursacht hohen Schaden

Eine 54 Jahre alte Hamburgerin soll durch einen Betrug beim Abschluss von Handyverträgen einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht haben. Ein Mitarbeiter eines Mobilfunkgeschäfts in Hamburg-Altona war am Donnerstag stutzig geworden, als die Frau einen Vertrag für ihre Firma abschließen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 54-Jährigen hätten demnach zehn Mobiltelefone zugestanden. Der Mitarbeiter habe festgestellt, dass auf den Namen der Frau bereits mehr als 90 Verträge liefen und daraufhin die Polizei alarmiert.