Musik : Musiker Stefan Gwildis wird 60: Konzert in der Elphi

Musiker Stefan Gwildis erfüllt sich zu seinem Geburtstag einen großen Traum: 60 Jahre alt wird der Hamburger am Montag (22. Oktober), zwei Tage später steigt sein erstes Konzert im Großen Saal der Elbphilharmonie. Gemeinsam mit einem 60-köpfigen philharmonischen Orchester aus Kiel will der Soul-Sänger, der seit Jahrzehnten Musik macht, ein Best-of-Programm seiner Lieder präsentieren. «Der Bogen als Hamburger Straßenmusiker zum Artisten in der Elbphilharmonie gibt ein warmes Gefühl in der Brust», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

21. Oktober 2018, 09:32 Uhr

Beim Konzert in der Elbphilharmonie gebe es eine besondere Geburtstagstorte: «Zutaten vom Feinsten, musikalisch reichhaltig, trotzdem kalorienarm - und mit 17 leuchtenden Kerzen oben drauf!», erklärte er in einer Mitteilung. 17 seiner Songs sollten, begleitet vom Philharmonischen Orchester Kiel und seiner Band, wunderkerzengleich funkeln. Für jemanden wie ihn, der keine Ahnung von Noten und Partituren habe, erfülle sich damit ein Lebenstraum. «Scheint so, als hätten wir einen guten Punkt erwischt, um das Ganze mal mit Zuckerguss zu präsentieren!»