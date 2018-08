Musik : Musik Festival peilt weiteren Besucherrekord an

von dpa

24. August 2018, 07:21 Uhr

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) steuert auf einen neuen Besucherrekord zu. Rund 173 000 Besucher seien bislang in die Konzerte gekommen, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt der Deutschen Presse-Agentur. Das waren 2000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017. Die Auslastung lag nach Angaben Kuhnts bei 91 Prozent, im Vorjahr hatte die Auslastung 90 Prozent betragen. Das SHMF geht am Sonntag nach acht Wochen mit einer Operngala mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko in der Lübecker Musik- und Kongresshalle zu Ende.