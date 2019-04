Musik : Musical «Paramour» feiert Europa-Premiere in Hamburg

Zirkus trifft Musical: Mit «Paramour» feiert heute das erste Musical des kanadischen Zirkus Cirque du Soleil Europa-Premiere in Hamburg. Das Broadway-Musical löst das Disney-Musical «Aladdin» im Theater Neue Flora ab und soll Musical und Artistik in einer Show vereinen. Das Theater, in dem mehrere Jahre lang das Musical «Tarzan» zu sehen war, hat eine extrem hohe Kuppel, so dass auch der Zuschauerraum bespielt werden kann.

von dpa

14. April 2019, 03:56 Uhr

«Paramour» (Geliebte) spielt in den 1920er Jahren zu Zeiten der goldenen Ära Hollywoods. Jeden Abend steht ein 36-köpfiges Ensemble auf der Bühne, darunter 20 Akrobaten, zehn Tänzer und sechs Schauspieler. In den Hauptrollen sind Pasquale Aleardi («Kommissar Dupin»), Anton Zetterholm (ehemaliger «Tarzan»-Darsteller) und die Niederländerin Vajèn van den Bosch zu sehen.

Neben «Paramour» präsentiert Stage Entertainment in Hamburg zur Zeit noch die Musicals «Mary Poppins» und «König der Löwen» im Hafen und «Tina - Das Musical» im Operettenhaus auf der Reeperbahn.