Musik : Musical mit Liedern von Rolf Zuckowski kommt auf die Bühne

Ein Musical mit Liedern von Rolf Zuckowski (71) soll in Hamburg Uraufführung feiern. Erstmals zu sehen sein wird es im Dezember dieses Jahres im Schmidts Tivoli an der Reeperbahn. «Hauskomponist Martin Lingnau und die in New York ansässige Musical-Autorin Hannah Kohl haben 20 seiner schönsten Winter- und Weihnachtslieder in eine turbulente Geschichte zur Vorweihnachtszeit eingebettet», teilte das Theater mit. Weitere Details zu der Produktion wollen Zuckowski und die Theatermacher bei einer Pressekonferenz heute erläutern.

von dpa

17. August 2018, 05:15 Uhr

Hunderte Songs für Kinder wie Erwachsene hat Zuckowski in seiner rund fünf Jahrzehnte langen Karriere für sich selbst und andere Musiker geschrieben. Klassiker wie «In der Weihnachtsbäckerei» und das Geburtstagslied «Wie schön, dass du geboren bist» stammen von dem Hamburger Liedermacher. Vor mehr als 40 Jahren landete er seinen ersten Kindermusik-Erfolg mit dem Singspiel «Die Vogelhochzeit». Auch Peter Maffays grünen Drachen «Tabaluga» hob er mit aus der Taufe.

Von der großen Tourneebühne hatte sich Zuckowski kurz nach seinem 65. Geburtstag verabschiedet. Auch auf der Tour zu «40 Jahre Rolfmusik» sangen vor allem andere - von der Kindergartengruppe bis zum Erwachsenenchor - die Lieder des Autors, Komponisten und Produzenten.