Musik : Musical «Kinky Boots» feiert Premiere auf Reeperbahn

Poplegende Cyndi Lauper (64, «Girls Just Want to Have Fun») hat sich über die Premiere des Broadway-Musicals «Kinky Boots» in Hamburg gefreut. «Ich bin wirklich begeistert, dass diese Show in Deutschland aufgeführt wird. Ich habe Familie in Deutschland und bin gespannt, was sie von dem Stück halten», sagte sie am Sonntag am roten Teppich. Zudem sei es etwas Besonderes, dieses Musical in der Stadt aufzuführen, in der die Beatles ihre Karriere gestartet hätten. Die Sängerin schrieb Musik und Texte für das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Musical. Lauper wurde dafür mit dem Tony Award geehrt.