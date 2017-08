Schifffahrt : Museumsschiff «Peking» kommt heute in die Werft

Die historische Viermastbark «Peking» wird heute vom Brunsbütteler Elbehafen in die Peters Werft nach Wewelsfleth geschleppt. Nach Angaben der Hamburger Kulturbehörde kann der Frachtsegler das Störsperrwerk nur bei Hochwasser am Mittag passieren. Entsprechend wird mit dem Aufschwimmen der «Peking» sowie dem Festmachen des Bug- und des Heckschleppers am Morgen gegen 6.30 Uhr begonnen. Die Schleppfahrt die Elbe hinaus soll gegen 7.30 Uhr starten.