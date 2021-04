Geschichte : Museumsschiff „Cap San Diego“ kehrt nach Hamburg zurück

Das Hamburger Museumsschiff „Cap San Diego“ kehrt nach fast vier Wochen in der Werft am Samstag generalüberholt und mit frischem Schiffs-TÜV in die Hansestadt zurück.

Bremerhaven | Das Hamburger Museumsschiff „Cap San Diego“ kehrt nach fast vier Wochen in der Werft am Samstag generalüberholt und mit frischem Schiffs-TÜV in die Hansestadt zurück. Das fast 60 Jahre alte Wahrzeichen werde Freitagnachmittag in Bremerhaven ausdocken und Samstagmorgen an seinem Liegeplatz an der Überseebrücke erwartet, teilte die gemeinnützige Cap San...

