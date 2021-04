Ausstellungen : Museumschefin: Gespräche mit Nigeria intensivieren

Nach der Einigung auf baldige Rückgaben von Benin-Bronzen setzt die Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum, Barbara Plankensteiner, auf schnelles Handeln.

Hamburg | „Nun ist es wichtig, die Gespräche mit Nigeria zu intensivieren“, sagte Plankensteiner am Freitag. Museumsexperten und politisch Verantwortliche hatten sich am Donnerstagabend auf baldige Rückgaben der als Raubgut geltenden Kunstschätze an Nigeria verständigt. Bronzen aus dem Königspalast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört...

