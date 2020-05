Avatar_shz von dpa

05. Mai 2020, 13:34 Uhr

Museen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten sollen auch in Hamburg wieder öffnen. Das kündigte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung in Hamburg an. Einen Termin nannte sie zunächst nicht.