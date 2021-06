Kunst : Multitalent Armin Mueller-Stahl stellt in Lübeck aus

Er ist als Schauspieler ebenso gefeiert wie als Maler. Zu seinem 90. Geburtstag widmet ihm die Stadt Lübeck eine große Ausstellung seiner Bilder. „Letztlich will für mich alle Kunst Musik werden“, sagt er.

Lübeck | Er ist 90 Jahre alt. Doch seine Schaffenskraft scheint ungebrochen. „Alles, was mich beschäftigt, setze ich in Bilder um“, sagt Armin Mueller-Stahl. „Wir leben in einer bewegten Zeit.“ Erstmals seit 2010 ist unter dem Titel „Armin Mueller-Stahl. Nacht und Tag auf der Erde“ vom 16. Juni an in der Lübecker Kunsthalle St. Annen ein Querschnitt durch das ...

