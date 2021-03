Verkehr : Motorradfahrerin stirbt nach Unfall auf der A23

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A23 ist eine 58-jährige Motorradfahrerin gestorben.

Pinneberg | Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend an der Anschlussstelle Pinneberg-Nord. Die Frau aus Quickborn geriet mit ihrem Motorrad in einer Rechtskurve auf den linken Fahrstreifen der Autobahn. Dort erfasste ein Wagen das Motorrad von hinten. Die 58-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, konnte aber zunächst re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.