Unfälle : Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Traktor

von dpa

01. März 2019, 12:57 Uhr

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor bei Großensee im Kreis Stormarn gestorben. Der 56 Jahre alte Traktorfahrer wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei habe er den 57 Jahre alten Motorradfahrer übersehen, der den Traktor habe überholen wollen. Der 57-Jährige aus Hamburg wurde bei dem Unfall am Mittwoch lebensgefährlich verletzt. Er starb einige Stunden später in einem Krankenhaus. Ein Gutachter soll im Auftrag der Lübecker Staatsanwaltschaft die genaue Unfallursache klären.