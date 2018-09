Unfälle : Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Trecker-Gespann

von dpa

18. September 2018, 05:34 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker-Gespann ist ein Motorradfahrer in Norderstedt ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Montagabend bei einem Überholmanöver, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der Mann mit einem weiteren Motorradfahrer an dem Trecker-Gespann vorbeigefahren sein, als der Fahrer der Zugmaschine plötzlich links abbog und die Männer übersah. Dabei geriet das spätere Todesopfer unter den tonnenschweren Trecker. Der zweite Motorradfahrer verletzte sich nach Polizeiangaben nur leicht. Zum Alter der Unfallbeteiligten lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.