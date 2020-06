Avatar_shz von dpa

14. Juni 2020, 21:32 Uhr

Bei einem Unfall in Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 60-Jährige aus dem Kreis Dithmarschen sei am Sonntag in einer Rechtskurve geradeaus und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei in Altenholz mit. Der Verletzte wurde in eine Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.