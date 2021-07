Unfälle : Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) frontal gegen ein Auto geprallt und schwer verletzt worden.

Brodersby | In einer leichten Rechtskurve geriet der Mann am Mittwochnachmittag aus zunächst ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und krachte gegen das Auto, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Kiel gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen noch. Möglicherweise sei d...

