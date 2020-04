Unfälle : Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Avatar_shz von dpa

08. April 2020, 15:16 Uhr

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Lübeck schwer verletzt wurden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Motorradfahrer war am Dienstag mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen und in einem Schutzzaun geschleudert worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 43 Jahre alte Autofahrer das Motorrad übersehen.