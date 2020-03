Verkehr : Motorradfahrer auf Bundesstraße 100 km/h zu schnell

Avatar_shz von dpa

06. März 2020, 15:33 Uhr

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 77 bei Rendsburg 100 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. In Jevenstedt konnte der Mann am Donnerstagnachmittag gestoppt werden. Zuvor raste der Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h an einem zivilen Videowagen der Polizei vorbei, wie diese am Freitag mitteilte. Erlaubt waren aber nur 120 Kilometer pro Stunde. Dem 25-Jährigen droht ein Bußgeld von mindestens 880 Euro sowie zwei Monate Fahrverbot.