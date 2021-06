Musik : Morissette bald „On The Road Again“: Konzert Ende Oktober

Viele Pop-Superstars aus den USA und Kanada scheuen dieses Jahr wegen der andauernden Corona-Pandemie noch Tourneen in Europa - Sängerin Alanis Morissette (46) jedoch nicht.

Hamburg | Jetzt hat die Musikerin mit einem Lied und prominenter Begleitung klargemacht, wie sehr sie sich nach einem Konzert-Comeback vor vielen Menschen sehnt: Zeitgleich zur Duett-Single „On The Road Again“ mit US-Country-Ikone Willie Nelson (88) gab Morissette 16 europäische Live-Termine bekannt, darunter zum Auftakt einer in Deutschland - am 28. Oktober in...

