Prozesse : Mordversuch vor 37 Jahren: Gerichtsprozess beginnt

Das Verbrechen liegt mehr als 37 Jahre zurück, doch erst kürzlich konnte der mutmaßliche Täter aufgespürt werden: Vor dem Hamburger Landgericht muss sich vom heutigen Tag an ein heute 54-Jähriger wegen des versuchten Mordes an einem Mädchen verantworten. Am 1. November 1980 soll der damals 16-Jährige spät abends in Hamburg-Steilshoop eine Gleichaltrige überfallen haben. Er habe sein Opfer zu Boden geworfen und mindestens zwölf Mal mit einem Fahrtenmesser zugestochen, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

von dpa

06. August 2018, 01:53 Uhr

Als er das Mädchen für tot hielt, wollte er es laut Ermittlern vergewaltigen. Dabei sei er von Passanten gestört worden. Die junge Frau überlebte dank einer Notoperation. Der Fall wird nicht öffentlich als Jugendstrafverfahren verhandelt, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Die Ermittlungen hatte die Soko Cold Cases der Hamburger Polizei geführt. Nach neuen Zeugenhinweisen konnte der arbeitslose Mann im Februar dieses Jahres festgenommen werden. Er blieb einige Zeit in Untersuchungshaft, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Die versuchte Vergewaltigung ist inzwischen verjährt. Das Gericht hat 18 Verhandlungstage bis Dezember anberaumt.

Die Soko Cold Cases der Hamburger Polizei war im Herbst 2016 gegründet worden. Sie hat neben dem Fall in Steilshoop bereits weitere Taten aufklären können - einen Mordfall aus dem Jahr 1978 und einen von 1981. Der eine Täter war allerdings bereits gestorben, der andere befand sich in behördlichem Gewahrsam.