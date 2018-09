Prozesse : Mordprozesse: Urteil wegen Tötung der Ehefrau erwartet

Im Prozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau im Streit getötet haben soll, wird am Freitag das Urteil erwartet. Der 50-Jährige hat im Prozess gestanden, kurz vor Weihnachten 2017 seine Frau im gemeinsamen Haus in Bad Schwartau im Kreis Ostholstein erstochen zu haben. Er muss sich seit Mitte Juni wegen Totschlags vor dem Lübecker Landgericht verantworten.

von dpa

07. September 2018, 06:40 Uhr

Um Mord an der Ehefrau geht es in einem Prozess, der am Freitagmittag (12.30 Uhr) vor dem Lübecker Landgericht beginnt. In dem Prozess ist ein 40 Jahre alter Mann aus Wulfsdorf bei Scharbeutz im Kreis Ostholstein angeklagt. Er soll seine Frau Weihnachten 2017 getötet und ihre Leiche im Garten vergraben haben. Die Polizei hatte rund zwei Wochen lang nach der Frau gesucht. Ihre Arbeitskollegen hatten sie vermisst gemeldet, weil sie nach Weihnachten nicht wie gewohnt zur Arbeit erschienen war.