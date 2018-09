Kriminalität : Mordkommission ermittelt nach Fund einer Leiche

von dpa

17. September 2018, 05:44 Uhr

Nach dem Fund einer Leiche in Hamburg-Ochsenwerder hat die Polizei Mordermittlungen aufgenommen. Am Sonntagvormittag sei ein toter 37-Jähriger in einem Graben in der Nähe von Gewächshäusern hinter dem Gauerter Hauptdeich entdeckt worden, teilte die Polizei am späten Abend mit. Zur genauen Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Mann aus Polen soll nach einer Feier mit anderen Erntehelfern gegen 4.00 Uhr am Sonntagmorgen verschwunden sein.