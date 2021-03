Prozesse : Mord in Elmshorn: Verteidigung beantragt Gutachten

Vor dem Landgericht Itzehoe hat am Donnerstag der Mordprozess gegen einen 33-jährigen Mann begonnen.

Itzehoe | Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Russland geborenen Deutschen vor, am Morgen des 23. September vergangenen Jahres den Lebensgefährten seiner Ex-Frau heimtückisch getötet zu haben (Az 6 Ks 315 Js 26256/20 (2)). Das 32 Jahre alte Opfer verstarb fünf Tage nach der Tat in der Hamburger Uniklinik. Die Verteidigung beantragte nach der Verlesung der An...

