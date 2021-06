Prozesse : Mord aus Eifersucht: Gericht verhängt lebenslange Haft

Sie waren längst getrennt, sie hatte einen neuen Partner. Doch ihr Ex-Mann wollte sie und die Kinder nicht aufgeben. Frühmorgens schlug er mit einer Eisenstange zu. Das Urteil des Gerichts ist eindeutig.

Itzehoe | Für die Tötung des Lebensgefährten seiner Ex-Frau aus Eifersucht muss ein 33-jähriger Mann aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) lebenslang in Haft. Das Landgericht Itzehoe sprach den Angeklagten am Freitag des heimtückischen Mordes schuldig. Demnach erschlug der in Russland geborene Deutsche am Morgen des 23. September vergangenen Jahres in einem Park im El...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.