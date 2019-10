Prozesse : Mord an 39-Jähriger: Prozess gegen Ex-Freund beginnt

Avatar_shz von dpa

24. Oktober 2019, 05:37 Uhr

Fast genau zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 39 Jahre alten Frau in Rümpel im Kreis Stormarn beginnt am heute ab 9.00 Uhr vor dem Lübecker Landgericht der Prozess gegen den ehemaligen Lebensgefährten der Frau. Ihm wird Mord aus niederen Beweggründen vorgeworfen. Weil er es nicht hinnehmen wollte, dass seine Ex-Freundin einen neuen Partner hatte, soll er die Frau am Abend des 25. Oktober 2017 getötet und ihre Leiche in der Feldmark nahe der Autobahn 1 bei Hammoor im Kreis Stormarn versteckt haben. Sie wurde erst im April 2019 von einem Landwirt gefunden. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Ein Urteil wird nicht vor Mitte Februar erwartet.