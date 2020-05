Brände : Moorbrand gelöscht: Polizei verstärkt Streife

Avatar_shz von dpa

05. Mai 2020, 06:12 Uhr

Das Feuer in einem Wald- und Moorgebiet in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist gelöscht. Gegen Mitternacht seien die letzten Feuerwehrkräfte abgezogen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Auf gut vier Hektar war am Montag ein Feuer ausgebrochen. Etwa 200 Kräfte waren im Einsatz. Sie hätten den Brand bis zum Abend weitgehend unter Kontrolle gebracht. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei werde in den kommenden Tagen verstärkt Streife in dem Gebiet Streife fahren, sagte der Sprecher.