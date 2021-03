Handball : Møller bricht Einsatz bei dänischer Nationalmannschaft ab

Handball-Profi Lasse Møller vom Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt hat seinen Aufenthalt bei der dänischen Nationalmannschaft abgebrochen und ist zum Bundesliga-Tabellenführer zurückgereist.

Flensburg | Der 24 Jahre alte Rückraumspieler klagt über Knieprobleme, teilte die SG am Donnerstag mit. Ursprünglich sollte Møller mit dem dänischen Weltmeisterteam die Qualifikation für die EM 2022 gegen Nordmazedonien in Skopje bestreiten. In Flensburg muss er sich weiteren Untersuchungen unterziehen. ...

