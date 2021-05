Verkehr : Moia nimmt Betrieb wieder auf - zunächst reduziertes Angebot

Der Sammeltaxi-Anbieter Moia nimmt seinen regulären Betrieb in Hamburg zum 1. Juni wieder auf.

Hamburg | „Angesichts des positiven Trends bei der Pandemiebekämpfung in Hamburg haben wir uns entschieden, den Betrieb Schritt für Schritt und mit Bedacht wieder hochzufahren“, sagte der Chef der VW-Tochter, Jens-Michael May, laut Mitteilung am Montag. Moia werde zunächst mit einer Flotte von maximal 190 Fahrzeugen in einem „angepassten Geschäftsgebiet von 200...

