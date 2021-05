Senat : Modellprojekt: Hamburger Vereine können Konzepte einreichen

Hamburger Sportvereine können ab sofort Konzepte für Modellprojekte im Sport beim Hamburger Sportbund (HSB) einreichen.

Hamburg | Nachdem die Inzidenz in der Hansestadt zuletzt mehrere Tage unter 100 Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner lag, könnte voraussichtlich ab kommenden Mittwoch bereits ein erster Öffnungsschritt gegangen werden, teilten HSB und Sportbehörde am Sonntag mit. Neben ersten Lockerungen im Sport wären damit in einem zweiten Schritt zukünftig auc...

