Hochschulen : Mobile Teams impfen Studenten gegen Corona

Studierende in Schleswig-Holstein können sich von Dienstag an direkt in den Hochschulen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Kiel | Wie das Bildungsministerium am Montag mitteilte, werden mobile Teams auf den Campussen in ganz Schleswig-Holstein bis zum Dienstag kommender Woche Impfungen mit den Vakzinen Moderna und Johnson & Johnson verabreichen. Termine müssen dem Ministerium zufolge nicht vereinbart werden. Ressortchefin Karin Prien warb dafür, dieses Angebot anzunehmen. „Ic...

