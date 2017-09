Regierung : Mittel aus Investitionsprogramm auch für kommunale Schulen

Die Landesregierung in Kiel will das Investitionsprogramm «Impuls» in Zukunft nicht mehr in der bisherigen Höhe deckeln und den Anwendungsbereich deutlich erweitern. Dies beschloss das Kabinett am Dienstag auf einer Klausurtagung in Steinbergkirche (Kreis Schleswig-Flensburg). Endgültig entscheiden über den Gesetzentwurf muss der Landtag. «Wir wollen die Sanierung der Infrastruktur im Land deutlich beschleunigen», sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Zusätzliches Geld solle besonders Schulen, Frauenhäusern und neuen Formen der Mobilität zugutekommen. «Wir wollen die gute Haushaltslage nutzen, um Geld für notwendige Baumaßnahmen zurückzulegen», sagte Heinold.