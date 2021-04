Gesundheit : Mit Stelzenläufern gegen Corona in sozialen Brennpunkten

Mit Stelzenläufern, Infoflyern in verschiedenen Sprachen und kostenlosen Schutzmasken will man in Hamburg die besonders hohe Corona-Inzidenz in Stadtteilen mit sozial schwieriger Lage bekämpfen.

Hamburg | Es habe sich gezeigt, dass in dieser Phase der Pandemie gerade dort die Zahl der Infektionen besonders hoch sei, sagte die auch für die Bezirke zuständige Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Donnerstag beim Start der Kampagne in Harburg. Ziel sei es, dicht an die Menschen heranzukommen und niedrigschwellig zu informieren. Zu Anfang...

