Kriminalität : Mit Nervosität aufgefallen: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

von dpa

05. Februar 2018, 19:52 Uhr

Ein gleich wegen mehrerer Haftbefehle gesuchter 27 Jahre alter Mann ist im Kieler Hauptbahnhof von einer Streife der Bundespolizei festgenommen worden. Der Mann war den Beamten am Montag wegen seines nervösen Verhaltens aufgefallen, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er wegen Diebstählen sowie Sachbeschädigung zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt worden war, von denen 185 Tage noch offen seien. Neben einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro aufgrund weiterer Diebstähle lag außerdem ein Haftbefehl wegen Diebstahls und Computerbetrugs in mehreren Fällen vor. In dem Fall war der Mann zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.