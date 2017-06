Kriminalität : Mit mehr als drei Promille hinter dem Steuer

Einen Fahrer mit 3,26 Promille im Blut hat die Polizei in Brunsbüttel (Landkreis Dithmarschen) gestoppt. Am Samstagabend war die gefährliche Fahrweise einem Zeugen aufgefallen. Die daraufhin eingesetzte Streife konnte der Fahrer nach einer kurzen Irrfahrt auf der Gegenfahrbahn und grundlosen Bremsmanövern stoppen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach dem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe an. Wegen seines aggressiven Verhaltens gegenüber der Beamten, muss sich der Fahrer sich auch wegen Beleidigung verantworten.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 13:44 Uhr