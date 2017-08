Notfälle : Mit Flüssigkeit gezündelt: Zwei Jugendliche verletzt

Bei einer Explosion in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat sich ein Jugendlicher schwere Verbrennungen zugezogen. Ein Freund von ihm wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten die beiden am Montagnachmittag an einer Lagerhalle mit einer unbekannten Flüssigkeit gezündelt, die aus einem Kanister ausgelaufen war. Diese entzündete sich plötzlich explosionsartig.