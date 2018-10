Innenpolitik : Ministerpräsidenten legen Konferenzergebnisse vor

Nach zweitägigen Gesprächen beenden die Regierungschefs der Länder heute ihre Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Hamburg. Im Mittelpunkt standen die Themen Digitalisierung von Schulen und Verwaltung sowie die Finanzierung der Flüchtlingshilfe ab dem Jahr 2020.

26. Oktober 2018

Für eine Kontroverse sorgte ein Vorstoß der Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, die vom Bund einen höheren Steueranteil fordern, um Maßnahmen in ihrer Zuständigkeit aus eigener Kraft zu finanzieren. Hintergrund ist der Digitalpakt Schule, mit dem der Bund den Kommunen in den kommenden fünf Jahren fünf Milliarden Euro zur Anbindung der Schulen an das Internet zur Verfügung stellen will. Kritiker sehen dadurch die Bildungshoheit der Länder gefährdet.

Für den Bildungspakt ist eine Grundgesetzänderung notwendig, der im Bundestag und Bundesrat jeweils eine Zweidrittelmehrheit zustimmen muss. Der MPK-Vorsitzende, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), hatte vor Konferenzbeginn seine Hoffnung auf eine einheitliche Linie der Länder geäußert.