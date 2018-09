Regierung : Ministerpräsident Günther zu China-Besuch gestartet

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist am Samstag vom Hamburger Flughafen mit einer Wirtschafts- und Wissenschafts-Delegation nach China aufgebrochen. Ziele der Reise sind Hangzhou in der Partnerprovinz Zhejiang und Shanghai. Bei Gesprächen im Reich der Mitte will der Regierungschef die Kooperation mit der Partnerregion Zhejiang ausbauen. In der Region leben rund 55 Millionen Menschen.

von dpa

15. September 2018, 15:34 Uhr

Auf dem Programm stehen politische Gespräche, Besuche von Unternehmen und universitären Einrichtungen. Mehrere Institute aus Kiel planen Abkommen mit der Zhejiang Universität. Begleitet wird Günther von einer Delegation aus rund 60 Teilnehmern, darunter Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Am Montagabend trifft Günther in Hangzhou den chinesischen Parteisekretär der Region Che Jun zu politischen Gesprächen. Anschließend steht ein gemeinsames Abendessen auf Einladung der Provinzregierung an. Die Beziehungen des nördlichsten Bundeslandes mit der Provinz reichen bis ins Jahr 1986 zurück. Am Mittwoch ist ein kleiner Tourismus-Gipfel geplant, zu dem zahlreiche große chinesische Reiseveranstalter erwartet werden.

Günther will in China die dort dominierende Online-Handelsplattform Alibaba und das High-Tech-Zentrum Dream Town besuchen, in dem junge Chinesen in Startups dem Erfolg von Alibaba-Chef Jack Ma nacheifern. Wirtschaftsminister Buchholz besucht Startups. Laut der Wirtschafts- und Technologieförderung Schleswig-Holstein (WTSH) stand China bei den Exporten hiesiger Firmen im ersten Halbjahr auf Platz acht. Das Schleswig-Holstein Business-Center ebnete bereits mehr als 200 Firmen den Weg in den chinesischen Markt.