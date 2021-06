Handball : Ministerpräsident Günther gratuliert Meister THW Kiel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat dem THW Kiel zum Gewinn der 22.

Kiel | deutschen Handball-Meisterschaft gratuliert. „Es ist natürlich ein Luxus, Ministerpräsident zu sein in einem Bundesland, wo die beiden Vereine vorne weg sind“, sagte Günther am Sonntagabend in Flensburg. Dort hatte der Regierungschef und bekennende THW-Fan das letzte Saisonspiel der Flensburger verfolgt. Es sei „sowas von knapp“ gewesen. Der THW ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.