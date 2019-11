Rüstungsindustrie : Ministerpräsident Günther besucht Kieler U-Bootwerft

Thyssenkrupp, zuletzt wegen der Konzernausrichtung in den Schlagzeilen, lädt zum Medientag in seine Kieler Werft. Sie gilt als Weltmarktführer beim konventionellen U-Boot-Bau. CEO Rolf Wirtz und Ministerpräsident Günther sind Gäste einer Pressekonferenz.

Avatar_shz von dpa

04. November 2019, 03:58 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besucht heute in Kiel die Werft von Thyssenkrupp Marine Systems (TkMS). CEO Rolf Wirtz will im Rahmen eines Medientages die Pläne des Unternehmens für die Werft mit derzeit 2800 Beschäftigten vor der Presse bekanntgeben. TkMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei konventionellen U-Booten und zudem im Marineschiffbau erfolgreich. Als Subunternehmer ist TkMS mit German Naval Yards als einer von zwei Hauptbewerbern noch im Rennen um den Milliardenauftrag für das deutsche Mehrzweckkampfschiff MKS 180. In der Vergangenheit hatten Medien über angebliche Verkaufspläne der Marineschiffsparte des Thyssenkrupp-Konzerns berichtet.