Gesundheit : Ministerium: Engmaschigere Kontrollen von Reiserückkehrern

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat strengere Kontrollen von Reiserückkehrern gefordert.

Kiel | „Statt mitten in der Urlaubszeit neue Regelungen zu erlassen oder Verschärfungen einzuführen – was viele Reisende vielleicht auch gar nicht mitbekommen – ist es wichtiger, bestehende Regeln besser und engmaschiger zu kontrollieren“, sagte Garg am Montag in Kiel. Das gelte für Impfzertifikate, Genesenen- und Testnachweise. „Grundsätzlich sind die Re...

