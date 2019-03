Bildung : Ministerin Prien will begabte Schüler besser fördern

von dpa

05. März 2019, 07:12 Uhr

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will begabte Schüler in Schleswig-Holstein stärker fördern. «Mir ist ganz besonders wichtig, dass wir die Leistungsstarken genauso fördern wie die Leistungsschwachen», sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur dpa. Nach dem Pisa-Schock habe man sich in Deutschland über viele Jahre sehr auf die leistungsschwachen Schüler konzentriert. «Dies ist auch richtig und die müssen wir weiter im Blick haben», sagte Prien. «Aber die Leistungsstarken und besonders Begabten sind da immer ein bisschen durchgerutscht.» Im aktuellen Haushalt des Bildungsministeriums sind insgesamt 510 000 Euro für die Begabtenförderung eingestellt.