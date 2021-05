Gesundheit : Ministerin mahnt zur Einhaltung der Corona-Regeln

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack hat vor dem Pfingstwochenende die Schleswig-Holsteiner und ihre Gäste aufgefordert, weiterhin die Corona-Schutzmaßnahmen zu befolgen.

Kiel | „Unsere Polizei wird über Pfingsten ihre Präsenz auf den Straßen um 450 Beamtinnen und Beamte verstärken, um die Ordnungskräfte zu unterstützen“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Kiel. „Wir alle - das gilt für Einheimische und Gäste gleichermaßen - dürfen angesichts sinkender Infektionszahlen jetzt nicht leichtsinnig werden.“ In jüngster Zeit w...

