Bildung : Ministerin fordert Durchbruch beim Digitalpakt für Schulen

von dpa

08. Februar 2019, 08:12 Uhr

Vor den entscheidenden Gesprächen über einen Digitalpakt für die Schulen hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien an die Kompromissbereitschaft von Bund und Ländern appelliert. «Ich rufe dazu auf, diese gesamtstaatlich bedeutsamen Investitionen in eine zukunftstaugliche Bildungsinfrastruktur unverzüglich möglich zu machen», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Erwartungshaltung bei Schülern, Eltern und Kommunen sei sehr groß. Der Bund will den Ländern für fünf Jahre fünf Milliarden Euro geben, um die Digitalisierung an Schulen zu beschleunigen. Das will der Bund aber an eine Grundgesetzänderung binden, wonach die Länder künftige Förderprogramme mindestens zur Hälfte mitfinanzieren müssen. Diese Verknüpfung hält Prien für verfassungswidrig.