International : Minister: Mehr EU-Mittel für deutsch-dänische Projekte

In Projekte für die deutsch-dänische Grenzregion fließt in den nächsten Jahren nach Angaben des Europaministeriums in Kiel mehr EU-Geld als erwartet.

Kiel | Demnach entfallen nach den Verhandlungen zwischen den Bundesländern über die Verteilung der grenzüberschreitender Mittel aus dem EU-Programm Interreg A für die Förderperiode 2021 bis 2027 45 Millionen Euro auf das Land Schleswig-Holstein für deutsch-dänische Projekte. Da Dänemark versichert habe, die gleiche Summe dazuzustellen, gebe es insgesamt 90 M...

