Klima : Minister: Halligen müssen bewohnbar bleiben

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat sich am Montag auf der Hallig Nordstrandischmoor über den Fortschritt beim Umbau der Norderwarft informiert.

Reußenköge | Zugleich überreichte er an die Bewohner der Warft einen Förderbescheid in Höhe von rund 323 000 Euro für den Bau eines Wohnhauses. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Halligen weiterhin bewohnbar bleiben“, sagte der Minister. Mit dem Geld soll demnach nicht der Bau des Hauses an sich finanziert werden, sondern die Mehrkosten für den Bau auf der Hall...

